Diogo Valsassina recorreu à sua página de Instagram para recordar o pai no dia em que ele completaria mais um ano de vida.

Nesta data especial, 27 de janeiro, o ator fez questão de partilhar junto dos fãs uma fotografia do progenitor, destacando as muitas saudades que tem do mesmo.

"Parabéns pai. Estejas onde estiveres, estás sempre comigo. Tantas saudades", escreveu na legenda da imagem.

Recorde-se que o pai de Diogo Valsassina morreu em julho de 2019.

