A memória de Francisco Adam permanecerá para sempre no coração dos amigos e familiares. Já lá vão precisamente 14 anos desde que o ator - que se tornou popular na série 'Morangos com Açúcar' no papel do eterno Dino - partiu, facto lembrado por Diogo Valsassina.

Na sua conta de Instagram, o ator que contracenou com Francisco recordou precisamente esta fase através da publicação de duas fotografias.

Na legenda apenas escreveu 14, dando conta assim do aniversário da morte.

