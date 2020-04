Francisco Adam, uma das caras mais acarinhadas da série 'Morangos com Açúcar', da TVI, morreu há precisamente 14 anos.

Foi no dia 16 de abril de 2006, num domingo de Páscoa, que muitos fãs choraram a partida do eterno Dino, personagem que interpretava na série juvenil.

O ator, que na altura tinha 22 anos, morreu num trágico acidente de viação.

Após a partida, o artista foi homenageado na série, com cenas especiais que marcaram a despedida da sua personagem. Recorda-se do adeus do eterno Dino no balão de ar quente? Reveja no vídeo abaixo:

