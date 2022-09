Diogo Valsassina brincou com uma cena da nova novela da SIC, 'Sangue Oculto'.

O ator partilhou nas stories da sua página de Instagram uma fotografia onde se mostra no meio do trânsito e escreveu: "Se não era agora um parkour para fugir ao trânsito".

De recordar que numa das cenas da estreia da nova novela da SIC, a personagem de João Catarré, Tiago, começa a fazer parkour no meio do trânsito. Um episódio que Joana Marques já tinha comentado no 'Extremamente Desagradável'.

Publicação de Diogo Valsassina© Instagram

