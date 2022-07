Mel Jordão desabafou esta quinta-feira com os seus seguidores nas redes sociais sobre o facto de, tanto ela como Diogo Piçarra, estarem doentes.

“Estou super constipada. Não é Covid. Tenho feito testes e estão negativos”, explicou Mel. A companheira de Diogo Piçarra revelou que o cantor também se sentiu doente antes de viajar para o Brasil por motivos profissionais.

No vídeo, Mel contou ainda que a filha do casal também tem sintomas e que esta constipação lhe tem retirado a vontade de brincar com ela.