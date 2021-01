Diogo Morgado faz hoje 40 anos mas este não é o único aniversário que o popular ator e realizador português que trabalha regularmente no mercado internacional assinala este ano. Faz também 25 anos que se estreou no pequeno ecrã com uma pequena participação em "Primeiro amor", uma telenovela de Manuel Arouca e Lúcia Feitosa que a RTP1 exibiu, em horário nobre, entre 27 de maio e 1 de outubro de 1996. Na altura, foi-lhe atribuído um papel de figuração, o de um jogador do clube desportivo União Serrense.

A seguir, em "Terra mãe", ainda na RTP1, em 1997, integra, pela primeira vez, o elenco principal de uma produção de ficção nacional. Ainda nesse ano, participa também em "A mulher do senhor ministro", uma comédia de Ana Bola realizada por Nicolau Breyner. Nos anos seguintes, continua a ser requisitado, mas a fama maior só chega em 2000. O telefilme da SIC "Amo-te Teresa", que protagoniza ao lado de Ana Padrão, converte-o numa estrela maior. Dois anos depois, da Globo, do Brasil, chega um convite irrecusável.

D. Pedro Carlos de Bourbon é o nome da personagem que Diogo Morgado interpreta na minissérie brasileira "O quinto dos infernos". No regresso a Portugal, as produções sucedem-se. Em 2008, regressa ao Brasil para integrar o elenco de "Revelação", telenovela do canal SBT. Logo no ano seguinte, participa, com Rui Unas, no filme espanhol "Mapa". Nessa altura, ainda está longe de imaginar o sucesso que virá, anos depois, a ter nos Estados Unidos da América (EUA). Em 2013, é escolhido para interpretar Jesus Cristo na minissérie americana "A Bíblia". Exibida pelo History Channel, viria a estar na origem do filme "O filho de Deus".

É durante a promoção dessa produção que a apresentadora Oprah Winfrey lhe dá a alcunha de Hot Jesus, pela qual ainda hoje é conhecido. Em 2014, protagoniza "Red butterfly", uma produção independente de Hollywood realizada por Jon Alston. Em 2015, ainda nos EUA, integrou o elenco da série "The messengers", que teve apenas uma temporada. Diogo Morgado fez o papel de The Man. "CSI: Cyber" e "Love finds you in valentine" são outras das produções internacionais que integram o currículo do ator.

Nos últimos anos, o artista tem trabalhado essencialmente em Portugal. A telenovela da TVI "Para a vida toda", com estreia prevista para maio, é a produção televisiva que tem atualmente em mãos. Nascido a 17 de janeiro de 1981, em Lisboa, também trabalhou como modelo e chegou a apresentar programas de televisão no início da década de 2000. Em 2017, estreou "Malapata", o filme que marca a estreia de Diogo Morgado como realizador. Em 2019, lançou "Solum", um thriller de ficção científica rodado nos Açores.