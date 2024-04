Diogo Morgado tomou o pequeno-almoço com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, no 'Dois às 10', e foi surpreendido com uma carta da grande amiga Patrícia Tavares.

"Querido Diogo, nunca tive muito jeito com as palavras mas achei que não podia perder a oportunidade de te agradecer todos os bocadinhos de caminho que partilhei contigo. Conhecemo-nos em 98, creio que por altura da novela de Rui Vilhena, 'Terra Mãe', éramos uns miúdos e tínhamos a mala carregada de sonhos e o teatro era um deles. Mas como vínhamos da televisão, o teatro resistiu um bocadinho a acolher-nos.

Por esse motivo, quando tiveste a ideia de montar um espetáculo e produzi-lo, não tive dúvidas que queria estar contigo nessa aventura. Acho que nenhum de nós os cinco teve", começou por escrever Patrícia Tavares.

"[...] Conseguimos, e essa a memória que me acompanha sempre. Tens o dom de acreditar e levar os outros a acreditar contigo. E isso é raro e maravilhoso", acrescentou.

"A nossa última aventura foi o cinema, tu como realizador - creio que outro sonho teu que tens vindo a concretizar cheio de talento - e eu como atriz. Acho que deves estar muito orgulhoso do teu caminho, das tuas conquistas. Não és só talentoso, és dos bons, das almas boas e é por isso que é sempre um privilégio sonhar contigo. Obrigada, Patrícia Tavares", completou.

Palavras que deixaram Diogo Morgado muito emocionado. "Obrigada, querida Patrícia, mesmo, do fundo do coração. Amo-te muito", reagiu o ator. Veja este momento aqui.

