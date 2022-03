Diogo Martins assumiu pela primeira vez publicamente que vive uma relação com a cantora Aurea. O ator foi entrevistado por Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC, onde confessou sentir-se "agradecido por a vida tê-lo levado às pessoas certas".

Questionado por Daniel Oliveira sobre as suas preferências musicais, Diogo assumiu: "A minha [cantora] preferida, sem dúvida, que é a Aurea".

Quanto à sua canção favorita, Diogo desfaz-se em elogios sobre o tema ('Why?'), que a namorada levou ao Festival da Canção.

"Gosto muito da música que ela fez agora para o festival. Já lhe disse mais do que uma vez que acho que ela tem capacidades acima da média e que nem sempre confia nelas. Ela fez a letra desta canção, juntamente com um maestro, mas a letra é maioritariamente dela, e a música é uma viagem completa", realça, referindo que o projeto de Aurea representa "talento puro" e que ela "é uma ótima artista".

No que respeita à relação, Diogo Martins conta que foi a maneira de ser de Aurea que o apaixonou. "Acho que aquela questão dos opostos se atraírem não resulta bem. Sermos parecidos acho que é uma boa fórmula, ajuda que as coisas resultem, ajuda a que consigas compreender melhor o outro, perceber o amor do outro", defende.

Assumindo que as "incompatibilidades" existem, explica que estas são resolvidas com o tempo. "Isso acontece. Não somos perfeitos e também não temos de mudar um pelo outro, temos sim de nos compreender mais. Obviamente que a admiração é importante. O carinho, fazer algo para tornar essa pessoa melhor e a pessoa fazer algo por ti, para tu seres melhor, isso é super importante. Isso é amor, é retribuição do amor", afiança.

