"Hoje terminei a minha participação em 'Quero é Viver' e fi-lo da melhor forma possível, na companhia da minha querida Fernanda Serrano". Foi com estas palavras que Diogo Infante começou a publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira, 6 de julho.

Após o fim das gravações, o ator aproveitou para agradecer "a todos com quem teve oportunidade de fazer esta viagem".

"Obrigado à Helena Amaral por escrever e tratar temas tão pertinentes e delicados, de forma inteligente e com bom gosto. Obrigado às equipas técnicas, de produção e realização, a confiança e carinho que sempre depositaram em mim, e que tanta diferença fez no dias mais difíceis. Obrigado ao talentoso elenco com quem tive o privilégio de contracenar, em particular aqueles com pude privar mais e gravar tantas cenas intensas, emocionais e difíceis", destacou.

"Este Frederico deixa-me uma sensação agridoce. A sua complexidade e intensidade foi seguramente um desafio, mas nunca consegui verdadeiramente entendê-lo. Talvez não precise, talvez seja melhor assim", acrescentou, referindo-se à sua personagem.

"Guardarei para sempre, com muito carinho, a memória do processo. O resultado cabe aos espectadores avaliar. A todos um grande abraço e até breve…", rematou.

