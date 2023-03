Assim como muitas caras conhecidas, Diogo Infante não deixou passar em branco o Dia do Pai, que se assinalou este domingo, 19 de março.

O ator recorreu às redes sociais para destacar a data, tendo partilhado uma fotografia em que aparece junto do filho, Filipe Infante.

"Ser pai é o meu papel preferido, sem dúvida. É o que me dá mais ansiedade, porque é muito exigente e um constante desafio, mas também é o que me dá mais alegrias e me enche de orgulho", escreveu na legenda do registo fotográfico.

A publicação recebeu várias reações. "Feliz Dia do Pai. O seu filho está um homem lindo", disse uma seguidora. "Maravilhosos", pode ler-se entre os muitos comentários.

