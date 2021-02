Diogo Infante decidiu há alguns anos adotar um menino: Filipe, atualmente com 18 anos, que é um dos grandes amores da sua vida. Agora, o ator recorda os motivos que o levaram a tomar a decisão de adotar em entrevista a Manuel Luís Goucha no programa 'Conta-me'.

"A minha mãe partiu cedo demais e eu quando estava ali no processo do luto aparece-me o Filipe", começa por referir o ator num vídeo de apresentação do programa, que vai para o ar este sábado, dia 6.

Quanto aos motivos pelos quais decidiu adotar, Diogo explica: "Talvez porque eu não tivesse tido um pai. Eu queria muito ser pai. Foi a melhor decisão que tomei na vida. Quando me telefonaram comecei logo a chorar".

Veja o vídeo:

