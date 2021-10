Diogo Infante continua sem conseguir ter acesso à sua página oficial no Facebook, como reforçou esta sexta-feira, 22 de outubro.

"Olá a todos. Apenas para reforçar que a minha conta do Facebook foi pirateada e que continuamos sem acesso e sem controlo sobre os conteúdos. Continuamos a aguardar ajuda e instruções do Facebook", disse no Instagram.

"Obrigado por todos os avisos, peço-vos que continuem a denunciar a situação e peço desculpa pelo transtorno", rematou.

