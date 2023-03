"Invadi A Gala Da TVI", este é o título dado a um recente vídeo partilhado no canal de YouTube de Pedro Lourenço. O youtuber esteve na gala que assinalou os 30 anos do canal, a 19 de fevereiro, para causar o caos.

Pedro foi convidado por Diogo Cunha, antigo participante do 'Big Brother 2020' e os dois compareceram juntos no evento.

Conhecido por causar problemas, o youtuber teve de imediato 'barreiras' ao entrar no espaço. Porém, o facto de ter convite permitiu-lhe passar a segurança.

Já dentro da Aula Magna, Diogo surgiu de câmara na mão para filmar quem por lá passava e Pedro com microfone... Isto depois de terem sido avisados de que não poderiam fazê-lo por não estarem acreditados enquanto órgão de comunicação.

A dupla acabou expulsa do evento por não cumprir as regras, mas apenas depois de chegarem a trocar palavras com figuras públicas como Pedro Teixeira, tal como revela o vídeo que agora parece estar a fazer enorme sucesso no YouTube.

