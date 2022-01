Carolina Deslandes contou com pessoas muitos especiais entre o público num dos concertos que realizou nos Coliseus. Os filhos, fruto da relação terminada com Diogo Clemente, estiveram presentes.

No Instagram, o 'ex' da cantora destacou este momento único e dedicou uma carinhosa mensagem a Carolina Deslandes.

"Deve ser uma das mais incríveis experiências ver alguém que todos os dias acorda de manhã, vamos para a cama dela, faz-nos o pequeno almoço, veste-nos, dá-nos banho e está connosco, é a nossa mãe, aparecer em cima de um palco e fazer aquilo com aquelas pessoas todas a chamar pelo nome dela", começou por escrever, referindo-se aos filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme.

"Duas coisas a salientar. Uma, um diálogo com o Benjamim ainda com a cortina de cena fechada:

- Pai, estás pessoa todas vieram ver o José Cid?

- Não filho, este é o concerto da mãe.

- Vieram todas por causa da mãe?

- Sim, filho, todas para ver a mãe.

- Uauu", contou.

"Outra foi o Santiago, com a cara com que está nesta foto e durante o 'Nuvem', pareceu-me estar com os olhos mais aguados, pensei ser das luzes, mas começou a fazer beicinho depois e a caírem-lhe lágrimas. Esta é a cara dos meus filhos a verem a mãe em formato super guerreiro. Orgulho em ti todos os dias, Carolina Deslandes", rematou Diogo Clemente.

Após tais palavras, Carolina Deslandes reagiu: "Amo-vos muito. Obrigada por tudo"

