Esta sexta-feira, 27 de agosto, Carolina Deslandes completa 30 anos de idade, data na qual foi muito acarinhada por amigos e admiradores que lhe dedicaram sentidas mensagens. Uma das pessoas que se destacou foi Diogo Clemente, seu ex-companheiro e pai dos três filhos.

Na sua conta de Instagram, Diogo deixou a seguinte mensagem:

"Durante todos estes anos dizia várias vezes 'quando eu tiver 30…'. Chegou à minha vida tinha eu 30 e passaram 6. Nasci outra vez. Cruza-se nas vidas dos outros e marca-as inevitavelmente, com o coração grande, com o esclarecimento, com o amor de conhecer os outros e de fazer o bem e a justiça. É o maior e mais inspirado talento que conheci. É o orgulho garantido dos meus filhos, a mãe. E o meu coração anuncia lotação esgotada todos os dias que a vê. Parabéns".

Em comum, Carolina e Diogo são pais de Santiago, Benjamim e Guilherme. Apesar de terem anunciado a sua separação há alguns meses, correm na imprensa rumores de que estes se terão reconciliado.

