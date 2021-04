Diogo Amaral esteve à conversa com Ana Marques no programa desta terça-feira, dia 13 de abril - 'Júlia'. Na qualidade de pai de Mateus, de seis anos (fruto do relacionamento com Vera Kolodzig) e ainda de Oliver, que em junho irá completar dois anos de idade (da relação com Jessica Athayde), o ator falou da relação entre ambos os filhos.

"Tem aquela coisa de irmão mais velho, mas eu percebo", afirma, referindo-se a Mateus.

"De repente aparece-lhe outro ser e pensa 'este gajo vai roubar-me o lugar, quem é que pensas que és?'", brinca.

Apesar dos naturais desentendimentos, Diogo diz que os dois rapazes gostam de brincar juntos, mesmo que na parte da comunicação algumas coisas fiquem pelo caminho uma vez que Oliver fala em inglês.

