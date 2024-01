Foi numa publicação onde se deixar levar, uma vez mais, pelo humor que Diogo Amaral destacou o facto de terem adotado recentemente novos animais.

Desta vez, a família acolheu duas coelhas - como Jessica Athayde já tinha revelado antes - e o ator fez questão de mostrar imagens dos animais.

"Sem contar com o avô (eu sou o avô) aqui em casa temos: uma Célia, um Matosinhos, um Oliveirinha, uma Bali, um Lobo, uma Augusta e agora (porque éramos poucos), adotamos uma Piedade (está na fotografia com o avô) e uma Hermione. Quero ter uma quinta como o João Baião", escreveu ao partilhar uma fotografia com uma das coelhas.

Nas stories mostrou ainda um vídeo de ambos os animais que pertencem agora à família. Veja na galeria.

