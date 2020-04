Desde que está de quarentena que Diogo Amaral tem sido uma presença ainda mais assídua nas redes sociais, com frequentes momentos com os filhos - Mateus, de quatro anos, e Oliver, de 10 meses.

Na tarde desta terça-feira, derreteu os fãs com mais um vídeo no qual o primogénito é o protagonista: O ator da SIC prendeu-lhe as mãos e os pés e fez-lhe um ataque de cócegas.

Imagens não passaram despercebidas aos seguidores, sobretudo pelas gargalhadas do pequeno Mateus.

Ora veja:

