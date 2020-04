Esta segunda-feira, Diogo Amaral animou a tarde de chuva dos fãs com uma publicação especial. Numa sequência de imagens, deu a conhecer vários desenhos elaborados pelo filho mais velho, Mateus, de quatro anos, desde que está em casa de quarentena.

"Desenho 1 - Um ninja com uma espada a lutar contra o vírus. Perguntei ao artista quem é que ganhou o duelo, a resposta foi simples e rápida: 'Oh pai, os ninjas ganham sempre'. Desenho 2 - Sou eu de mão dada com o Mateus, tenho o Oliver ao meu colo e o Lobo ao lado, com 5 patas (a quinta é que está magoada). Desenho 3 - A primeira vez que fomos ver o Lobo à SOS Animal. Desenho 4 - Sou eu com o Lobo a tirar uma fotografia à estrela do Che (o cão que tive antes de ter o Lobo) e o Mateus a apontar para a estrela e a comer um gelado", explicou na legenda da publicação.

Confira abaixo as 'obras de arte' do pequeno Mateus.

Leia Também: Diogo Amaral apanha susto com 'cãopanheiro': "Fiquei de coração apertado"