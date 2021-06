Depois de Jessica Athayde ter recordado nas stories da sua página de Instagram várias imagens do filho, Oliver, horas antes do menino completar dois anos, foi a vez do papá assinalar esta data especial.

Diogo Amaral recorreu à mesma rede social para comemorar junto dos fãs o segundo aniversário do filho mais novo, tendo publicado uma fotografia do menino. "Dois anos", apenas escreveu na legenda da imagem que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

"Parabéns pequeno Oli e papás", pode ler-se entre as muitas reações na caixa de comentários da publicação.

Recorde-se que o ator é ainda pai de Mateus, fruto da relação terminada com Vera Kolodzig.

