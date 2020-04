Diogo Amaral e Jessica Athayde vivem um dia especial esta quarta-feira, 8 de abril. Isto porque o filho que o ex-casal tem em comum, o pequeno Oliver, completa dez meses.

Uma data que foi destacada pelo pai 'babado' nas redes sociais, onde recordou mais uma vez o nascimento do menino.

"O Oli nasceu há 10 meses. Nunca me vou esquecer do momento em que o ouvi chorar pela primeira vez", escreveu na legenda de um vídeo único que publicou na sua página do Instagram.

