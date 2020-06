Esta segunda-feira, dia 8, foi especial para Jessica Athayde e Diogo Amaral. O filho de ambos, Oliver, celebrou o primeiro ano de vida e a data foi assinalada nas redes sociais de ambos.

Dada a onda de carinho, o ator decidiu agradecer todas as mensagens e manifestações de afeto com um novo vídeo do bebé.

"1 ano, quase 4 dentes, quase a andar e com muita coisa para dizer. Obrigado pelas mensagens", escreveu na legenda.

