Seguidores da realeza da Dinamarca acusam os reis Frederico X e Mary de terem recorrido ao photoshop no primeiro retrato oficial.

A imagem do fotógrafo Steen Evald, divulgada na semana passada, mostra os reis no Palácio Real de Christiansborg.

Após a partilha, foram muitos os que elogiaram a "beleza" da fotografia, mas também houve vários internautas a questionar se teriam recorrido ao photoshop.

Há quem acredite que as fotografias foram captadas individualmente e que depois foram editadas, de acordo com o Daily Mail.

Reis da Dinamarca© Instagram/detdanskekongehus

Reis da Dinamarca© Reprodução Daily Mail - Steen Evald/Koungehuset

As críticas às suspeitas de edição do retrato oficial chegam semanas depois de a realeza britânica ter ficado no centro das atenções pelos mesmos motivos.

No Dia da Mãe no Reino Unido, recorde-se, Kate Middleton surgiu numa fotografia com os filhos e vários internautas apontaram supostos erros de edição da imagem. Na altura o membro da realeza reagiu às críticas.