Dina Lohan está noiva do homem que conheceu através da Internet, Jesse Nadler, apesar de nunca se terem encontrado pessoalmente.

A mãe de Lindsay Lohan terá anunciado a notícia na sua conta privada no Facebook, mostrando o anel que Jesse lhe enviou pelo correio e afirmado: "É oficial".

Recorde-se que Dina e Jesse namoraram durante cerca de seis anos e separaram-se em junho de 2019. No entanto, entretanto, o casal deu uma nova oportunidade ao amor, como relatam os meios de comunicação internacionais.

Embora nunca se tenham conhecido pessoalmente, Jesse, que mora na Califórnia, terá dito que irá viajar para casa de Dina, em Nova Iorque, depois das restrições da pandemia da Covid-19 serem atenuadas.

Alem disso, afirmou ainda, em conversa com o Page Six, que quer casar-se com a figura pública "na primeira hora" depois de finalmente conhecer Dina pessoalmente.

Leia Também: Kim Kardashian está a lutar para salvar casamento com Kanye West