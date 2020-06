A quarentena trouxe a Kim Kardashian e Kanye West um dos maiores desafios para a relação. Desde que os Estados Unidos se viram afetados pelo novo coronavírus e foi aconselhado o isolamento social que nasceram alguns problemas para o casal, fruto da convivência a que a pandemia os obrigou.

Foi noticiado que estariam inclusive a viver em zonas da casa diferentes e o contacto seria pouco.

No aniversário do rapper, no passado dia 8, a empresária expressou o seu amor publicamente, colocando um travão nos rumores de instabilidade. A este sinal de união, juntam-se informações recentes de uma fonte que afirma que Kim está decidida em recuperar a paixão.

"Como qualquer casal, eles têm os seus problemas, mas agora ela está numa missão para recuperar o casamento. Está a planear algumas noites em locais que abriram recentemente em Los Angeles", contou a fonte, acrescentando que o casal pretende fazer terapia por via virtual.

Recorde-se que Kim Kardashian e Kanye West estão casados desde 2014 e têm quatro filhos em comum - North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de um.

