A mãe da atriz Lindsay Lohan, Dina Lohan, revelou em entrevista ao podcast, ‘Listen to me, the OG mama D!’, novos detalhes sobre o seu casamento.

A socialite está noiva do empresário Jesse Nadler, com quem iniciou um namoro virtual... que resultou num pedido de casamento, oficializado com um anel de noivado enviado pelo correio.

Esta foi a forma que o casal encontrou para diminuir a distância, uma vez que Jesse, que mora na Califórnia, não teve oportunidade de viajar para casa de Dina, que está em Nova Iorque, devido às restrições da pandemia da Covid-19.

O casamento vai mesmo acontecer

Dina conta que quer que sejam as filhas a suas damas de honor. “A Lindsay e a Ali serão as minhas damas de honor, porque elas são os meus anjos, e serei levada ao altar pelos meus meninos”, disse, referindo-se por último aos filhos Cody e Michael.

Mas os planos não ficam por aqui. A mãe de Lindsay conta ainda que vai encontrar-se pessoalmente com o noivo pela primeira vez antes do grande dia.

“Nós vamos conhecer-nos antes. Não somos malucos ou bizarros, não é como um encontro às cegas ou algo parecido", esclareceu.

