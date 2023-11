Leonardo DiCaprio organizou uma grande festa para comemorar a chegada aos 49 anos de vida, celebrados no sábado, dia 11 de novembro, e acabou a cantar.

O artista deu a 'conhecer' a sua veia de rapper e interpretou o tema 'DWYCK', de 1994, de Gang Starr e Nice & Smooth. As reações ao momento não tardaram a chegar depois de ter sido divulgado publicamente um vídeo do ator a cantar.

Entre os comentários, muitos questionaram a sua decisão de atuar. "Não consigo ligar o botão do som, meu Deus", disse um internauta. No entanto, também houve quem defendesse Leonardo DiCaprio. "É a festa de aniversário dele. Ele e todos os que estão à sua volta estão a divertir-se", destacou um outro internauta.

"Não sou fã dele, mas não vejo nada de errado neste vídeo", acrescentou outro, segundo o New York Post, afirmando que "ele apenas está a divertir-se".

Veja a atuação do ator no vídeo divulgado pelo TMZ:

Siga o link

De referir que foram muitas as celebridades que estiveram presentes na festa de aniversário de Leonardo DiCaprio, entre elas, Kim Kardashian, Jay-Z e Beyoncé, Lady Gaga, Salma Hayek, Snoop Dogg, Casey Affleck e Caylee Cowan, Kate Beckinsale, Lil Wayne, Rita Ora, Chris Rock e Corey Gamble.

De acordo com a People, a namorada do ator também esteve na grande festa. Leia Também: Leonardo DiCaprio passa aniversário com alegado novo amor (e amigos)