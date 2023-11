Cláudia Vieira viajou em família até Marrocos, aventura sobre a qual tem vindo a partilhar pormenores com os seus seguidores do Instagram. A atriz, de 45 anos, partiu com o companheiro, João Alves, e as filhas, Maria e Caetana.

Numa publicação na rede social, Cláudia descreveu uma das atividades que fez e que foram mais marcantes: andar de balão.

"Absolutamente imperdível passeio de balão em família, com as montanhas imlil e okimden de fundo", notou.

O passeio, conforme Cláudia destacou, foi uma sugestão de "uma senhora marroquina".

Veja as imagens na galeria.

