Na sua mais recente publicação do Instagram, Ana Hickmann fala de uma das viagens mais marcantes da sua vida: Israel.

A apresentadora brasileira partilhou diversas imagens quanto a esta 'aventura', mostrando-se tocada pelos momentos que viveu neste país.

"Boa noite! Hoje o vídeo do canal é muito especial para mim. São os melhores momentos e cenas exclusivas da minha viagem a Israel. Espero transmitir nesse vídeo um pouquinho do que vivi lá! Levo essa viagem para sempre na minha memória, e no meu coração", notou.

Na galeria veja as fotografias!

