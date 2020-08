Rita Pereira está de férias em Itália, mais precisamente na Costa Amalfitana, lugar onde tem aproveitado para colocar o bronze em dia com vistas de beleza inigualável.

Nas redes sociais, a atriz tem vindo a partilhar alguns dos momentos mais marcantes sendo que um deles é aquele de que lhe vamos falar a seguir.

Partilhando na sua conta de Instagram um vídeo no qual aparece a mergulhar, a artista fez saber: "Aquele mergulho clássico, com a diferença que tenho pânico de mergulhar quando não vejo o fundo portanto, o meu sentimento não coincide com a calma e paz deste lugar. PS - depois do mergulho nadei a toda a velocidade para as escadas".

