Faz este domingo, 31 de agosto, 28 anos que a princesa Diana morreu um trágico acidente de automóvel em Paris. A ex-mulher de Carlos III estava na capital francesa com o seu namorado na altura, Dodi al-Fayed, que também perdeu a vida.

'A princesa do povo', como era conhecida devido à proximidade que tinha com os súbditos e especialmente com aqueles que mais precisavam, deixou o mundo a chorar a sua precoce partida.

Diana era símbolo de solidariedade já que se juntava a várias causas, mas o seu estilo e sentido de moda era também muito apreciado.

A princesa começou a sua vida pública muito cedo já que casou quando tinha apenas 20 anos, em 1981, com Carlos III, e os seus looks e a forma como aparecia em público, eram analisados à lupa.

Como mudou o estilo de Diana?

Diana conseguia conjugar um estilo mais desportivo, onde combinava calções de ciclismo e sweatshirts mais largas, calças de ganga estilo 'mom' e até ténis, como também escolhia peças mais elegantes como vestidos e conjuntos de saia-casaco.

E há looks que ficam na história da moda da mãe de Harry e William.

O famoso 'revenge dress', que a princesa usou na noite em que o príncipe Carlos admitiu que tinha sido infiel no seu casamento é um deles. A peça, de cor preta, deixava os ombros de fora e foi usado por ela numa gala na Serpentine Gallery, em Londres, a 29 de junho de 1994, mostrando o quão bonita e poderosa conseguia ser.