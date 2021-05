Diana Pinto, filha de João Pinto e Carla Baia, brindou esta segunda-feira os seus seguidores do Instagram com uma fotografia que mostra o lado real da maternidade

"Tinha de partilhar com vocês esta foto! Não é a típica foto bonitinha do Instagram, mas reflete na perfeição os nossos dias... é a realidade da maternidade e por isso faz-me todo o sentido mostrar-vos. Sentados num chão todo desarrumado, cabelo apanhado, pijama ainda vestido (com o decote 'rasgado' pelo Vicente quando me pedia mama), mas com muito mimo e amor envolvido", começa por declarar a jovem mãe.

"Isto é tudo muito cansativo, com muitas horas de sono em falta, com muito pouco glamour, mas já não imagino a vida sem ele. É amor puro e verdadeiro, e isso vale tudo", termina.

Diana Pinto, recorde-se, foi mãe pela primeira vez, do pequeno Vicente, em agosto de 2020.

