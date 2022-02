Diana Lucas usou as redes sociais para revelar aos seguidores que estava separada. Partilhando uma fotografia com o agora ex-companheiro, Ricardo Correia, e a filha de ambos, Mia, a artista revelou-se em paz com o assunto.

"Hoje o dia é do pai da Mia. Fomos companheiros de viagem durante 8 anos, e, agora em voos diferentes, teremos para sempre um lugar comum, a nossa Mia. Parabéns Ricardo Correia, somos família sempre", escreveu numa publicação no Facebook.

Note-se que Diana Lucas é irmã do também artista Ivo Lucas.



© Facebook - Diana Lucas

