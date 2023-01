Diana Lopes foi hoje uma das convidadas do programa 'Dois às 10' para partilhar o seu testemunho em relação ao filho, o pequeno Afonso. A ex-concorrente do 'Big Brother' contou como ela e o pai do menino chegaram a um acordo em relação à guarda do filho.

"O início não foi fácil. Um mês e pouco depois do Afonso nascer o pai pediu a guarda partilhada e foi aí que não estive de acordo. Dirigi-me ao tribunal e achei por bem estipular tudo, porque sou muito da ideia de 'hoje está tudo bem, mas amanhã não sabemos'", relata.

"Era muito cedo, um mês e meio ainda estava a amamentar. Uma semana na casa da mãe e uma semana na casa do pai não é uma gestão fácil de se fazer para a criança. Nunca na vida iria proibir o Afonso de estar com o pai, mas não havia essa necessidade de uma semana estar comigo e outra com ele", conclui Diana, notando que apesar de acreditar que pai e mãe tenham os mesmos direitos, a divisão completa do tempo da criança entre duas casas não iria abonar em seu favor.

