Diana Lopes é uma das novas participantes do 'Big Brother' e um dos rostos que mais prendeu os espetadores com a sua história.

Na gala de estreia do reality show, Diana revelou na sua apresentação que foi diagnosticada aos 13 anos com uma doença grave.

"Aos 13 anos dava-me um mês de vida", disse, prometendo contar mais pormenores sobre a sua história dentro da casa mais vigiada do país.

Porém, não se ficam por aqui os episódios caricatos e de superação na vida da empresária do Porto. Há pouco mais de três anos, Diana, atualmente com 28 anos, foi mãe do primeiro filho mas só soube que o bebé ia nascer três horas antes do parto.

"Entrei no hospital a achar que estava só com uma apendicite e três horas depois fui mãe", revelou, deixando tudo e todos de queixo caído.

Questionada por Cristina Ferreira, a concorrente explicou que não tinha menstruação até então devido à sua história de infância e que, por isso, nunca percebeu que estava grávida. Diana engordou apenas "quase quatro quilos" e o seu bebé estava alojado nas costelas, o que só a fez notar que algo não estava bem quando as dores intensificaram.

