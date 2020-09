Diana, concorrente do 'Big Brother', está a dar que falar na rede social Twitter depois de ter dito em conversa com Sandra que o amor que sente pelos seus gatos faz com que, para já, coloque de parte a possibilidade de engravidar.

"Até um certo pronto, acho que seria uma traição se engravidasse e achasse que aquele é que era o filho. Eles são tão importantes na minha vida", começa por explicar a concorrente, atualmente com 31 anos.

Diana assume que tem medo de não conseguir dividir o seu amor pelos gatos, que trata por filhos, e por aqueles que seriam os seus filhos biológicos, mas garante que também não sente o apelo da maternidade.

"De qualquer maneira, também não sinto essa necessidade", esclarece.

Reveja aqui a conversa completa.

Leia Também: Big Brother. André Filipe choca com atitudes surreais e falta de higiene