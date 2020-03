Em casa a seguir as normas de segurança na luta contra a pandemia da Covid-19, Diana Chaves tem aproveitado para passar momentos de diversão com a filha, Pilar.

Ainda esta terça-feira, dia 17, a atriz e apresentadora publicou uma bonita fotografia na sua conta de Instagram na qual aparece com a menina, fruto do seu relacionamento com César Peixoto.

Os comentários elogiosos dos seguidores não tardaram, sendo que entre eles o de João Paulo Sousa acabou por se destacar.

"Calma sereias", afirmou.

Ora veja...

