Diana Chaves faltou ao programa 'Casa Feliz' desta terça-feira e tudo indica que terá sido porque o companheiro, César Peixoto, testou positivo à Covid-19 ontem.

A notícia de que o treinador do Paços de Ferreira estava infetado foi dada pelo clube com o objetivo de anunciar a ausência de César Peixoto no jogo contra o Benfica.

Diana Chaves marcou presença na emissão de ontem do programa das manhãs da SIC, mas hoje o direto foi conduzido a solo por João Baião.

