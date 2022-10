Diana Chaves e Marta Faial usaram o mesmo look em ocasiões e dias distintos. Trata-se de um conjunto da H&M que deixou deslumbrantes as duas atrizes.

Marta apostou neste 'modelito, composto por calças e camisa "com brilho cintilante", para marcar presença no evento de aniversário da TVI Ficção, que decorreu na noite de terça-feira. Já Diana usou o mesmo coordenado durante a emissão de quarta-feira do programa 'Casa Feliz', da SIC.

As calças em questão encontram-se à venda no site da marca por 89,99 euros e a camisa por 79,99 euros, o que perfaz o total de 169,98 euros.



© Créditos Rui Valido

