Diana Chaves e João Baião estão de regresso à apresentação do programa 'Casa Feliz', da SIC. Recuperados da Covid-19, voltaram a fazer as honras da casa esta segunda-feira juntamente com Cláudia Vieira e João Paulo Sousa, que os substituíram enquanto lutavam contra o vírus.

O início da emissão ficou marcado pelos relatos. Diana Chaves alertou para o facto de, mesmo com sintomas ligeiros, ter sido "muito desconfortável" lidar com a doença.

João Baião, por sua vez, chamou a atenção para a necessidade de "manter a calma", porque o psicológico influencia o estado de saúde do doente.

A dupla de apresentadores reforçou ainda o apelo para que sejam seguidas as medidas de combate ao novo coronavírus e para que não se ignorem sintomas.

Leia Também: Look da Semana: Escolhas de Cláudia Vieira abrilhantaram as manhãs da SIC