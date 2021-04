"Três meses depois de ter testado positivo à Covid-19, estou a recuperar bem", foi com estas palavras que Diana Bouça-Nova começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, na manhã desta quinta-feira.

"Não que vos interesse o meu estado de saúde, mas apenas porque recebi tantas mensagens de pessoas preocupadas com o tempo de recuperação... ou relatos que passaram meses até voltarem a ser como antes", explicou de seguida, destacando algumas atividades que não ainda não consegue executar como antes.

"Eu estou grávida, e isso pode influenciar. Não sou capaz de falar ao telefone de máscara e andar ao mesmo tempo. Fico sem ar. Só paradinha. Mas com calma. Força aos que estão infetados, em recuperação e a todos os outros. Está quase", concluiu.

[Diana Bouça-Nova]© Instagram

Recorde-se que a jornalista e repórter da RTP prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo filho. Diana Bouça-Nova já é mãe do pequeno Francisco, fruto do casamento com Francisco Coelho Lima.

