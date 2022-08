Diana Baía Pinto surpreendeu esta semana ao revelar que estava grávida pela segunda vez nas redes sociais. A gestação acontece ao mesmo tempo que a da mãe, Carla Baía, que aguarda a chegada do terceiro filho.

Questionada precisamente sobre esta coincidência na sua conta de Instagram, Diana afirmou:

"Fiquei muito feliz com a notícia da gravidez da minha mãe. Ela só me contou depois de saber que eu estava grávida e que precisava de um abracinho para recuperar do choque", afirma.

"Eu ‘só sei’ fazer filhos ao mesmo tempo que os meus pais (a gravidez do Vicente também foi ao mesmo tempo que a gravidez da minha irmã mais nova), por isso, não é novidade para mim", continua.

"A parte ‘má’ é que agora somos duas ‘inválidas’ (porque temos as duas de ter cuidados extra com a gravidez. Valha-nos a minha cunhada para segurar as pontas", brinca ainda.



"Por exemplo, no outro dia queríamos ir a suas a um mercado sustentável maravilhoso que havia no Parque das Nações. Estava tanto calor que não arriscamos ir sozinhas para não correr o risco de cairmos as duas para o lado (tensão baixa), então ajustámos e ficámos de conchinha no sofá.

Ir ao shopping é um filme, porque paramos 30 mil vezes para ir à casa de banho, outra 30 mil para descansar e chegamos a casa a achar que corremos a maratona", completa.



