Diana Baía Pinto soprou as velas pelo 31.º aniversário no dia 22 de janeiro e escolheu passar a data num dos seus destinos de eleição na companhia do namorado, Ricardo Silva Menezes, e do filho de ambos, Vicente, de um ano.

A família viajou para Ancara, na Turquia, e teve à sua espera cenários cobertos de neve, como mostram imagens partilhadas por Diana na sua conta de Instagram.

"Tentamos vir cá todos os anos. A última vez que cá estivemos estava eu grávida e desta vez ficámos a contar as horas para chegar. Na verdade é o ano todo a pensar nisto. Passei o meu aniversário da melhor maneira, com os meus (os que não estão cá estiveram em videochamada) neste sítio lindo", escreveu.

