Carla Baía sopra as pelas pelas 50 primaveras esta sexta-feira, dia 19, e foi mimada pela filha, Diana Baía Pinto, que pelas redes sociais lhe dedicou uma carinhosa mensagem.

"A melhor do mundo faz anos e o melhor presente é o de todos nós, que temos a sorte de a ter nas nossas vidas! Que a vida te sorria sempre, que a luz do frigorífico nunca se apague durante a noite nem as portas mudem de sítio, que ninguém fale contigo antes do pequeno almoço e que o bebé da avó te continue a dar cabo das costas… Não saberia não te ter… Parabéns meu amor, minha confidente, minha parceira de vida, minha tudo. Amo-te muito e quero mais 50 anos ao teu lado", escreveu.

Diana Baía Pinto, recorde-se, nasceu do casamento de Carla Baía com João Pinto. A jovem deu as boas-vindas ao primeiro filho em agosto do ano passado.

