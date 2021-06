No dia 20 de agosto de 2020, Diana Baía Pinto deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, Vicente, fruto do seu relacionamento com Ricardo Silva Menezes.

Ora, de forma a preparar o futuro do menino, a filha de João Vieira Pinto e Carla Baía contou que o já inscreveu em quatro creches diferentes, de maneira a garantir a sua inscrição.

Contudo, não conseguiu esconder a sua indignação quando percebeu que nem todas tinham opção vegetariana.

"Inscrevi o Vicente em 4 creches para (tentar) garantir uma vaga. Duas delas, depois do processo de inscrição, ficaram logo postas de lado pelo simples facto de não terem opção vegetariana nem opção de levar comida de casa", revela nas stories da sua conta de Instagram.

"Chamem-me de burra, mas eu tinha como certo que em tempos atuais isto não seria sequer uma preocupação que eu tivesse de ter. O que é que é suposto um bebé com restrições alimentares comer em situações como estas? É que não estamos só a falar da nossa opção relativamente a escolhas alimentares, mas também de alergias associadas", completa.

Mensagem deixada nas redes sociais por Diana Baía Pinto© Instagram - Diana Baía Pinto