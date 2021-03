Afastada das câmaras desde janeiro, quando decidiu sair da TVI, Fátima Lopes tem mantido o secretismo quanto aos projetos que está a preparar. Contudo, esta quarta-feira aguçou a curiosidade dos fãs ao afirmar que está "prestes a começar uma nova jornada".

As palavras da apresentadora surgem na legenda de uma fotografia, publicada na sua página de Instagram, na qual aparece a ser maquilhada.

Foi deixado em aberto a que projeto se refere, nomeadamente se se trata do seu regresso à televisão.

Desde que abandonou a estação de Queluz de Baixo, Fátima Lopes fez apenas uma aparição no pequeno ecrã. No dia 15 de março, fez uma participação especial no programa de culinária da Tia Cátia, no canal 24Kitchen.

