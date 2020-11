'Dia de Cristina' pode acabar já em dezembro deste ano, este foi o rumor que durante a semana ganhou força na imprensa cor-de-rosa. A motivar a decisão, ainda por confirmar, estariam as fracas audiências do programa.

Porém, esta quarta-feira, dia 25, Cristina Ferreira pode ter deitado por terra o rumor.

Durante o 'Dia de Cristina' de hoje, a apresentadora queixava-se da curta duração do separador do passatempo do programa e atirou: "Em janeiro mudas, João Patrício? Então está bem".

"Começamos o ano com mudanças. Algumas já foram apresentadas, outras não", completou ainda a diretora de ficção e entretenimento da TVI.

