Cristina Ferreira apostou esta terça-feira, 25 de outubro, num look ideal para o dia de chuva que a meteorologia prometeu para hoje.

A comunicadora combinou umas calças de ganga básicas com uma t-shirts branca, sobretudo preto da Ideiatex, botas Cristina Collections e chapéu Burberry.

Ainda que sirva de inspiração para dias chuvosos, a verdade é que o look de Cristina Ferreira não é para todos os bolsos. Para ter apenas duas peças deste visual são necessários mais de 500 euros.

As peças a que acima nos referíamos são o chapéu, à venda na site da marca por 350 euros, e as botas, disponíveis para encomenda no site de Cristina Ferreira por 159,90 euros.

Veja na galeria o look completo.

