Este ano, o Dia da Mãe celebra-se a 3 de maio e certamente que se farão sentir as restrições da pandemia da Covid-19, o que levará milhões de famílias a celebrar esta data à distância. Ainda assim, é possível continuar a mimar os mais próximos e animar este dia com uma lembrança.

Gwyneth Paltrow quis ajudar nesta missão e através do seu site, Goop, elaborou uma lista de dezenas de presentes pensados para as mães (e todas as mulheres no geral).

Desde kits de beleza, utensílios de cozinha a roupa, é infinita a lista de sugestões. Confira-a aqui.

