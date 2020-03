Esta quinta-feira, dia 12, o artista Di Ferrero comunicou aos fãs que foi diagnosticado com o novo coronavírus. Notícia que suscitou uma enorme onda de carinho e apoio, à qual fez questão de retribuir com uma mensagem de tranquilidade esta sexta-feira, dia 13.

O cantor agradeceu a solidariedade e mostrou-se sereno com a situação.

"Obrigado pelo carinho e pelas boas vibrações! Estou-me a sentir bem e já isolado para não espalhar o vírus, isso é o principal! A publicar aqui para agradecer às muitas mensagens e dizer que agora o importante é ter calma e toda a gente cuidar de si e cuidar um do outro. Caso esteja a sentir-se como uma gripe, respingo ou tosse. O melhor é evitar sair de casa. Se for algo mais grave como febre ou falta de ar hospital. Os principais afetados são os idosos e com doenças crónicas. Então de verdade o mais importante é ter responsabilidade e pensar no próximo! ", escreveu.

